Эксперт SOKOLOV Ракутина рассказала, что аметисты и цветные сапфиры ассоциируются с флиртом

Ювелирные камни в украшениях все чаще становятся способом передать чувства и отношение. Как отметила директор по продукту SOKOLOV Елена Ракутина в беседе с «Известиями» , каждый камень несет особое значение.

По словам эксперта, для молодых и начинающих отношений часто выбирают яркие камни: турмалины, морганиты, аметисты и цветные сапфиры. Они ассоциируются с интересом, флиртом и страстью.

Когда отношения становятся более устойчивыми, предпочтение отдается прозрачным драгоценным камням классических и фантазийных огранок. Они воспринимаются как символ серьезности намерений, прочности чувств и верности, пояснила специалист.