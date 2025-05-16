Эксперт Соколов посоветовал обрабатывать растения инсектицидами весной

Эффективная защита растений от болезней и вредителей — залог успешного урожая и комфортной работы на даче. В беседе с « Известиями » эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Максим Соколов подчеркнул, что профилактика всегда лучше, чем борьба с последствиями.

По его словам, главная задача садовода — не бороться с проблемой, когда она возникла, а предотвращать ее появление. Начинать нужно с приобретения здорового посадочного материала.

«Многие дачники уже обращаются к надежным поставщикам, у которых семена и рассада проверены временем. Но все же полезно дополнительно осматривать растения перед посадкой», — отметил специалист.

Соколов рекомендовал весной обрабатывать растения препаратами широкого спектра действия — как биологическими, так и химическими. Речь идет об инсектицидах и фунгицидах. Кроме того, для дополнительной защиты насаждений от насекомых и птиц он посоветовал использовать агроволокно и специальные сетки, которые создают надежный барьер.