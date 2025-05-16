Эксперт Соколов посоветовал использовать компост из пищевых отходов и травы

Максим Соколов, эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру», поделился информацией о преимуществах компоста в качестве удобрения. Об этом сообщили « Известия ».

По словам специалиста, натуральное удобрение можно изготовить из множества ингредиентов. Среди них — пищевые отходы, трава, листья, ветки и яичная скорлупа.

«Все это со временем перегнивает и превращается в полезный гумус, который подходит почти для любых растений», — пояснил Соколов.

Кроме того, он отметил важность использования минеральных удобрений. Так, азот необходим для роста зелени, фосфор подходит для корней, калий — для плодов, добавил RT.