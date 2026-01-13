Эксперт SOKOLOV Изнова посоветовала выбирать зимой укороченные цепи и колье с плотным плетением

В холодное время года одежда может сильно влиять на восприятие аксессуаров. Плотные ткани, высокие воротники и шарфы меняют правила ношения украшений. Категорийный директор SOKOLOV Таисия Изнова рассказала «Известиям» , какие модели украшений лучше всего подходят для зимы и как их сочетать с верхней одеждой.

Эксперт отметила, что зимой предпочтение стоит отдавать цепочкам и колье с плотным плетением и укороченной посадкой. Длинные и тонкие модели, которые хорошо смотрятся летом, могут теряться на фоне свитеров и жакетов.

«Зимой украшения для шеи должны быть более заметными и плотными по форме. Цепи с выраженным плетением и укороченные модели лучше сочетаются с трикотажем и сохраняют акцент даже в многослойных образах», — подчеркнула специалист.

В зимний период серьги становятся самым заметным аксессуаром, так как одежда закрывает шею и руки. Поэтому серьги среднего и крупного формата помогают уравновесить объем одежды.

Что касается украшений для рук, то зимой лучше выбирать кольца с гладкой или широкой шинкой и без высоких закрепок. Браслеты рекомендуется носить поверх одежды или выбирать жесткие конструкции, которые не теряются под рукавами, подчеркнула Изнова.