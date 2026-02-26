Эксперт SOKOLOV Изнова отметила уязвимость изумруда и опала к резкой смене температуры

Украшения, как и кожа, страдают от неблагоприятных погодных условий. Металлы в холоде становятся тверже и менее гибкими, но в обычной жизни это редко приводит к поломкам, рассказала категорийный директор SOKOLOV Таисия Изнова в беседе с Life.ru .

По ее словам, гораздо уязвимее камни с природными включениями, слоями или микротрещинами.

«При резком охлаждении и нагреве внутри камня возникает напряжение. Со временем это вызывает трещины, помутнение или ослабление крепления в оправе», — объяснила эксперт.

К наиболее уязвимым она отнесла изумруд, опал, танзанит, топаз, жемчуг, янтарь и коралл. Опасен не столько сам мороз, сколько быстрый переход от холода к теплу.