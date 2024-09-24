Эксперт Союза садоводов Воронова: преждевременное укрытие растений — самая распространенная ошибка дачников осенью
Эксперт Союза садоводов РФ Ольга Воронова в разговоре с «Москвой 24» призвала дачников отказаться от преждевременного укрытия растений, а также не забывать про полив.
Как написал сайт «Аргументы и факты», укрытие растений сильно снижает их устойчивость к морозам.
«Если сразу закутать растения, они не почувствуют перепад температур и у них не выработаются вещества, подготавливающие их к зиме», — пояснила садовод.
Растения следует укрывать после того, как они переживут хотя бы три периода заморозков, добавила она.
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