Эксперт Союза садоводов РФ Ольга Воронова в разговоре с «Москвой 24» призвала дачников отказаться от преждевременного укрытия растений, а также не забывать про полив.

Как написал сайт «Аргументы и факты», укрытие растений сильно снижает их устойчивость к морозам.

«Если сразу закутать растения, они не почувствуют перепад температур и у них не выработаются вещества, подготавливающие их к зиме», — пояснила садовод.

Растения следует укрывать после того, как они переживут хотя бы три периода заморозков, добавила она.