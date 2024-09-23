Эксперт Skysmart Диана Франчук посоветовала возвращать интерес ребенка к учебе личным примером

Сентябрь — это напряженный период для школьников и их родителей. Нередко через несколько недель после начала учебного года взрослые фиксируют у детей апатию и потерю интереса к учебе и домашним заданиям. О причинах этого явления и способах его преодоления «Известиям» рассказала эксперт Skysmart Диана Франчук.

По ее словам, особую трудность с мотивацией испытывают подростки в возрасте от 12 до 18 лет. Это связано с переходным возрастом и множеством новых увлечений и открытий. Франчук отметила, что важно избегать давления или принуждения к учебе, так как это может лишь усилить сопротивление, особенно среди подростков.

Она рекомендовала выяснить причины, по которым школьник не хочет учиться. Также полезным будет показывать собственный интерес к обучению. Если ребенку неинтересна физика, стоит самим увлечься этой темой и вместе посмотреть документальные фильмы о необычных физических явлениях или обсудить кадры из картин о космосе, добавляя комментарии о явлении невесомости, отметила эксперт.