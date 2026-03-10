Эксперт Скворцов отметил, что провайдеры не имеют доступа к истории браузера и сохраненным страницам

При заключении договора провайдер получает доступ к техническим данным пользователя. Компания видит IP-адрес, MAC-адрес роутера, показатели скорости и качества сигнала, а также время активности клиента в сети. Эти сведения необходимы для работы техподдержки и обеспечения безопасности.

По словам специалиста, большинство современных сайтов используют защищенные протоколы (HTTPS), которые скрывают от провайдера конкретные страницы, тексты сообщений, пароли и файлы. Оператор видит только факт захода на ресурс, например, на видеохостинг, но не знает, какой именно контент смотрел пользователь.

«Провайдер не видит вашу историю браузера и вкладки, не имеет доступа к сохраненным страницам, избранному или закладкам. Он знает только то, что проходит по сети: к каким IP/доменам вы обращались, когда и сколько данных передали», — подчеркнул Скворцов.

Эксперт отметил, что режим инкогнито в браузере не обеспечивает анонимности перед провайдером, так как он лишь удаляет историю посещений на самом устройстве. Провайдер продолжает видеть сетевые метаданные, а сайты по-прежнему получают информацию об IP-адресе и характеристиках устройства пользователя.