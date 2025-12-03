Эксперт «Синергии» Комиссаров указал на риск «когнитивной контузии» у детей от мобильных игр

Архитектор образовательных продуктов на основе искусственного интеллекта, проректор по ИИ корпорации «Синергия» Андрей Комиссаров в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал о негативных последствиях влияния мобильных игр на детей. По его мнению, постоянное получение большого объема информации приводит к «когнитивной контузии».

«Многие детки сейчас нейронетипичные, им тяжело. У кого-то дислексия, у кого-то дисграфия. А многие дети просто боятся, очень много тревожных детей», — отметил Комиссаров.

Эксперт подчеркнул, что из-за постоянного доступа к информации и легкости получения наград в играх дети теряют способность концентрироваться на обучении.

Ранее кандидат психологических наук Софья Сулим также выразила мнение о том, что общение детей с чат-ботами не может заменить «живую» беседу.