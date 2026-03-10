Эксперт «Силы диалога» Хрулев отметил эффективность медиации в спорах с банками и МФО

По словам эксперта, медиаторы помогают объединить все возражения в единую беседу. В спорах с банками, МФО и по картам медиация актуальна, когда у человека есть конкретные претензии к начислениям и списаниям.

Хрулев пояснил, что медиация нужна с самого начала как способ собрать все спорные моменты в один предмет разговора. Она позволяет зафиксировать спорные суммы, разделить основной долг, проценты, комиссии и санкции, после чего обсуждать решение по каждому блоку, а не спорить сразу обо всем.

Специалист подчеркнул, что финансовые споры должны проходить через обязательный досудебный этап, и медиация может упростить этот процесс. Первым шагом является подача письменного заявления в банк или МФО с требованием восстановить нарушенные права.

Закон дает финансовой организации срок на ответ: в ряде случаев 15 рабочих дней, в остальных — 30 календарных. Пока идет этот срок, медиация помогает подготовить рабочую позицию и проект соглашения, чтобы у второй стороны был предмет для переговоров, а у клиента — план действий.