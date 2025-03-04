В преддверии 8 Марта увеличивается количество мошенничеств. Среди самых распространенных схем обмана — фейковые интернет-магазины с привлекательными ценами. Об этом рассказал заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА, эксперт АО ЦИКАДА Юрий Силаев в интервью RT.
Специалист отметил, что аферисты требуют внести предоплату, а после ее получения перестают выходить на связь. Злоумышленники также рассылают письма с фальшивыми скидками, собирают данные банковских карт, создают мошеннические конкурсы в социальных сетях и используют поддельные сервисы доставки. Для защиты рекомендуется проверять надежность сайтов и не переходить по подозрительным ссылкам, подчеркнул Силаев.
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