Эксперт Шмавонян: SMS с кодом от «Госуслуг» может указывать на взлом аккаунта

Двухфакторная аутентификация на «Госуслугах» является обязательной с октября 2023 года, однако аккаунты пользователей все равно становятся объектами преступных действий со стороны мошенников. Как распознать взлом профиля, рассказал менеджер по работе с образовательными организациями компании «Киберпротект» Саркис Шмавонян в интервью сайту «Известия».
По словам специалиста, стоит насторожиться при получении неожиданных SMS-сообщений с одноразовым кодом от «Госуслуг» и при поступлении на электронную почту уведомлений о входе аккаунт. При этом сам пользователь попасть в профиль не сможет, потому что злоумышленники уже поменяют пароль.
Защитить свои данные можно с помощью надежного пароля. Он должен состоять не менее чем из 12 символов из комбинации случайных букв и цифр, посоветовал Шмавонян.
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