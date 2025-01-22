Эксперт Шмавонян: SMS с кодом от «Госуслуг» может указывать на взлом аккаунта

Двухфакторная аутентификация на «Госуслугах» является обязательной с октября 2023 года, однако аккаунты пользователей все равно становятся объектами преступных действий со стороны мошенников. Как распознать взлом профиля, рассказал менеджер по работе с образовательными организациями компании «Киберпротект» Саркис Шмавонян в интервью сайту «Известия» .

По словам специалиста, стоит насторожиться при получении неожиданных SMS-сообщений с одноразовым кодом от «Госуслуг» и при поступлении на электронную почту уведомлений о входе аккаунт. При этом сам пользователь попасть в профиль не сможет, потому что злоумышленники уже поменяют пароль.

Защитить свои данные можно с помощью надежного пароля. Он должен состоять не менее чем из 12 символов из комбинации случайных букв и цифр, посоветовал Шмавонян.