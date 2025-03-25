Эксперт Шкурыгин: возвращение иностранных автоконцернов не приведет к снижению цен

Даже если зарубежные автомобильные бренды вернутся на российский рынок, рассчитывать на падение цен не стоит. Об этом заявил коммерческий директор «Авто.ру» Даниил Шкурыгин в разговоре с «Известиями».
По словам специалиста, основная причина — утилизационный сбор, который будет ежегодно увеличиваться до 2030 года. Этот налог существенно влияет на конечную стоимость автомобилей.
Эксперт отметил, что процесс выкупа производственных мощностей и налаживания производства займет значительное время. Поэтому Китай сохранит позиции основного поставщика автомобилей на российский рынок еще несколько лет, заключил Шкурыгин.
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