Эксперт Шкурыгин: возвращение иностранных автоконцернов не приведет к снижению цен

Даже если зарубежные автомобильные бренды вернутся на российский рынок, рассчитывать на падение цен не стоит. Об этом заявил коммерческий директор «Авто.ру» Даниил Шкурыгин в разговоре с «Известиями» .

По словам специалиста, основная причина — утилизационный сбор, который будет ежегодно увеличиваться до 2030 года. Этот налог существенно влияет на конечную стоимость автомобилей.

Эксперт отметил, что процесс выкупа производственных мощностей и налаживания производства займет значительное время. Поэтому Китай сохранит позиции основного поставщика автомобилей на российский рынок еще несколько лет, заключил Шкурыгин.