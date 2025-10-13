Эксперт Шапкин отметил, что конфеты считаются алкогольной продукцией при содержании более 0,5% спирта
Руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики и председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин рассказал aif.ru, при каком условии конфеты могут считаться алкогольной продукцией.
«У нас есть перечень продуктов, которые попадают под действие постановления правительства об обороте алкоголя. Вообще продукция считается алкогольной, если там содержится спирта больше 0,5%. То есть, надо просто взять, померить сколько содержание в конфете спирта в процентном отношении, чтобы сделать вывод», — пояснил эксперт.
Он также отметил, что алкогольные бисквиты, торты и ромовые бабы обычно продаются в отделах с кондитерскими изделиями.
Председатель комитета Государственной думы по охране здоровья Сергей Леонов обратился к главе Роспотребнадзора Анне Поповой с предложением усилить контроль за продажей таких изделий через маркетплейсы, опасаясь, что доступность алкогольных конфет может привести к злоупотреблениям среди молодежи.