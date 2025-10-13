Эксперт Шапкин отметил, что конфеты считаются алкогольной продукцией при содержании более 0,5% спирта

«У нас есть перечень продуктов, которые попадают под действие постановления правительства об обороте алкоголя. Вообще продукция считается алкогольной, если там содержится спирта больше 0,5%. То есть, надо просто взять, померить сколько содержание в конфете спирта в процентном отношении, чтобы сделать вывод», — пояснил эксперт.

Он также отметил, что алкогольные бисквиты, торты и ромовые бабы обычно продаются в отделах с кондитерскими изделиями.

Председатель комитета Государственной думы по охране здоровья Сергей Леонов обратился к главе Роспотребнадзора Анне Поповой с предложением усилить контроль за продажей таких изделий через маркетплейсы, опасаясь, что доступность алкогольных конфет может привести к злоупотреблениям среди молодежи.