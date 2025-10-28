Эксперт Шапкин отметил, что домашнее пиво стоит дороже, чем покупное

В марте 2025 года крупные производители пива повысили цены на свою продукцию на 15–20%, что напрямую повлияло на снижение покупательской способности. Это связано с увеличением ставок акцизов на 15% с 1 января, рассказала председатель Национального союза защиты прав потребителей, руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин в интервью ИА НСН .

Эксперт отверг возможность экономии на пиве при домашнем производстве.

«Пиво произвести кустарным способом будет намного дороже. Либо это будет разведенный субстрат, и тоже все равно будет дороже, чем пиво, которое продается в магазинах», — отметил специалист.

Шапкин также отметил, что сейчас наблюдается общемировая тенденция снижение потребления спиртных напитков среди зумеров. Эксперт подчеркнул, что некоторые молодые люди переходят на дешевые способы потребления алкоголя, например, разводят водку с минеральной водой и сиропом.