Эксперт Шапарин: штраф за неправильную перевозку детей должен быть выше стоимости автокресла

Перевозку детей без специального кресла, которое соответствует возрасту и росту ребенка, необходимо жестко контролировать. Штраф за такое нарушение должен быть выше стоимости самого кресла. Об этом заявил ИА НСН глава Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

По мнению эксперта, только так можно заставить водителей задуматься о безопасности своих маленьких пассажиров.

Законопроект предлагает ужесточить наказания за неправильную перевозку детей для всех: обычных автомобилистов, должностных и юридических лиц.

Водителям, которые нарушают правила, не используя детское кресло, придется заплатить не три тысячи рублей, а пять тысяч. Для должностных лиц штраф увеличится с 25 тысяч до 50 тысяч рублей, а для юридических — со 100 тысяч до 200 тысяч рублей.