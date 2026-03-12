Эксперт сети SOK Филиппова заявила, что искусственный интеллект меняет офисную работу, но не заменит человека

Искусственный интеллект (ИИ) проникает во многие аспекты офисной деятельности — от документооборота до анализа данных. Однако даже самые совершенные алгоритмы не смогут полностью заменить человеческий труд, заявила «Известиям» операционный директор сети смарт-офисов SOK Инна Филиппова.

Как отметила эксперт, ИИ способен автоматизировать множество рутинных задач, таких как обработка и структурирование данных, подготовка типовых документов и первичный анализ отчетности. Тем не менее, функции, связанные с коммуникацией, управлением командами и принятием решений, по-прежнему требуют участия человека.

Российский бизнес активно экспериментирует с технологиями нейросетей, но уровень зрелости таких проектов остается невысоким. Только около четверти компаний имеют сформированную стратегию внедрения ИИ, большинство решений находятся на стадии пилотных проектов и тестирования.

Филиппова подчеркнула, что ИИ становится частью инфраструктуры офисной работы и помогает автоматизировать рутинные функции. Параллельно развиваются «умные» офисы и системы цифрового управления рабочей средой. В зданиях все активнее используются сенсоры присутствия, платформы мониторинга инфраструктуры и приложения для сотрудников, которые позволяют оптимизировать расходы и быстрее реагировать на запросы пользователей.

Когда алгоритмы берут на себя обработку информации и подготовку документов, у сотрудников появляется больше времени для задач, связанных с анализом и координацией проектов. В этих условиях возрастает значение навыков, связанных с организацией совместной работы и ответственностью за результат.