Эксперт сети Cofix Медведев указал на большой потенциал напитков с тапиокой

Руководитель продуктового направления сети кофеен Cofix Константин Медведев рассказал в беседе с ИА НСН, что спрос на напитки с добавлением тапиоки возник около двух лет назад.
Специалист выразил уверенность в большом потенциале этой категории продуктов, спрогнозировав ее развитие.
«Мы в этом плане тоже тестируем и делаем разные эксперименты. В 2024 году запустили функциональные напитки „Кокос“», — отметил эксперт.
По словам Медведева, изначально тапиока использовалась преимущественно в прохладительных молочных напитках, а джус-боллы чаще встречались в охлажденных чаях. Теперь же индустрия смело экспериментирует с различными посыпками и добавляет необычные элементы.
