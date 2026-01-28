Эксперт сети Cofix Медведев указал на большой потенциал напитков с тапиокой

Руководитель продуктового направления сети кофеен Cofix Константин Медведев рассказал в беседе с ИА НСН , что спрос на напитки с добавлением тапиоки возник около двух лет назад.

Специалист выразил уверенность в большом потенциале этой категории продуктов, спрогнозировав ее развитие.

«Мы в этом плане тоже тестируем и делаем разные эксперименты. В 2024 году запустили функциональные напитки „Кокос“», — отметил эксперт.

По словам Медведева, изначально тапиока использовалась преимущественно в прохладительных молочных напитках, а джус-боллы чаще встречались в охлажденных чаях. Теперь же индустрия смело экспериментирует с различными посыпками и добавляет необычные элементы.