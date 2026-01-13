Эксперт сервиса «Работа.ру» Ветерков рассказал, что часть россиян решаются на перемены в карьере в январе

Январь традиционно считается месяцем, когда многие россияне принимают карьерные решения. Несмотря на это, наиболее популярной порой для смены работы остается сентябрь. Об этом сообщил заместитель генерального директора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков в беседе с ИА НСН .

«Относительно увольнений в январе — такая история действительно есть, но в компаниях, которые выплачивают годовые бонусы в январе. То есть сотрудники дожидаются получения бонуса и увольняются», — объяснил специалист.

Тем не менее массовый характер такие увольнения не носят. По словам эксперта, чаще всего россияне меняют работу в феврале, после прохождения определенного количества собеседований. А сентябрь остается лидером по числу карьерных решений.