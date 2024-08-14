Эксперт сервиса «Работа.ру» Санина: продление отпуска по больничному листу происходит автоматически

В случае болезни сотрудник имеет право оформить больничный прямо во время ежегодного оплачиваемого отпуска. Его продление происходит автоматически, рассказала директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина в беседе с RT.

По словам эксперта, отпуск продлевается на то количество дней, которое зафиксировано в больничном листе, либо же переносится. В случае болезни до начала официального отпуска, сотрудник может отгулять все дни отдыха в другое время, сообщил «ФедералПресс».

При наличии оформленного больничного листа работодатель обязан выплатить сотруднику компенсацию в виде пособия по временной нетрудоспособности, отметила Санина.

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