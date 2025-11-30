Эксперт сервиса domate Чехович назвал подозрительной идеальную уникальность текста при проверке на плагиат

При анализе отчета о проверке текста на уникальность экспертам следует избегать поверхностного подхода, сосредоточенного исключительно на цифрах. Об этом изданию Ferra.ru рассказал основатель сервиса интеллектуальной проверки академических работ domate Юрий Чехович.

Необходимо глубоко исследовать природу и контекст обнаруженных совпадений. Например, совпадения с научными статьями не всегда указывают на плагиат, если в тексте присутствуют корректные ссылки на источники. Также закономерно, что при описании стандартных методик или использовании общепризнанных шаблонов могут возникать текстовые совпадения.

Важно обращать внимание на расположение совпадающих фрагментов в структуре работы. В обзорных и методических разделах совпадения часто допустимы, в то время как совпадения в разделе с результатами исследования требуют более тщательной проверки. Отдельное внимание стоит уделить случаям самоцитирования, когда автор использует свои предыдущие работы, оформленные в соответствии с правилами.