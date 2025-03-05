Эксперт Семеренко: мелкая бытовая техника станет отличным подарком для коллег на 8 Марта

Карьерный эксперт Светлана Семеренко из центра «Профессии будущего» поделилась с RT рекомендациями по выбору подарков коллегам на Международный женский день.

По словам специалиста, среди популярных презентов — мелкая бытовая техника, которую можно использовать на работе: увлажнитель воздуха, блендер, мышь, вентилятор или таймер.

Еще одна категория подарков — то, что связано с интересами коллег. Например, если девушка увлекается живописью, ей подойдут инструменты для творчества: мольберт, краски, кисти. А для спортивной сотрудницы — часы, резинки, шейкер.

Сюрпризы-впечатления тоже хороши: мастер-классы, наборы для создания косметики и другие необычные идеи. Для тех, кто не любит цветы, — горшечные растения или сладкие букеты.

Кухонная утварь и фитнес-аксессуары подойдут не всем, поэтому выбирать их стоит с осторожностью. Стандартные наборы для ванны могут создать впечатление формального подарка, подчеркнула Семеренко.