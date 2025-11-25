Эксперт «СберСтрахования» Кошелева посоветовала выбирать для детской мебель с плавными формами

Жилье должно быть безопасным для ребенка, который активно изучает окружающую среду. Как сделать дом устойчивым к детским экспериментам, рассказала директор проектов «СберСтрахования» Елена Кошелева в беседе с « Известиями ».

По словам эксперта, важно правильно выбрать напольное покрытие — нескользкое и простое в уходе. Подойдут коврики с силиконовой подложкой или мягкие модульные покрытия. Чтобы ребенок не спотыкался, углы больших ковров можно зафиксировать двусторонним скотчем.

Как пояснила специалист, мебель также может представлять опасность. Она рекомендовала устанавливать блокираторы на дверцы, чтобы избежать травмы пальцев, и фиксировать крупные шкафы к стене. Острые углы лучше защитить мягкими накладками. В детской комнате предпочтительнее выбирать мебель с плавными формами.