Эксперт рынка труда Быханов призвал работодателей отказаться от досок почета

Некоторые организации до сих пор используют доски почета как метод мотивации персонала. Однако подобные практики устарели и не соответствуют современным реалиям, отметил управляющий партнер рекрутинговой компании CORNERSTONE Владислав Быханов в интервью радиостанции Sputnik .

«Те, кто утверждает, что доска почета — чуть ли не единственный метод мотивации и подстегивания, не берут в расчет, что рождаемость сильно упала и во многих семьях по одному ребенку и ему буквально „дуют во все места“ с рождения», — заявил эксперт.

По его словам, такой способ воспитания формирует жизненную философию, при которой человек считает себя уникальным. Представителей молодежи не вдохновляют результаты других, ведь они зациклены на себе, заявил специалист.

Он подчеркнул, что современный менеджмент должен раскрывать особенности каждого сотрудника, а не устраивать социальные соревнования и вручать грамоты.