Эксперт рынка товаров Анфиногенов: цены на мясо индейки в российских магазинах могут вырасти от 3 до 20%

Эксперт рынка товаров народного потребления Александр Анфиногенов в беседе с изданием «Москва 24» рассказал, какие товары в России могут подорожать в ближайшем будущем.

В первую очередь собеседник обратил внимание на мясо индейки. Оно, по его словам, может вырасти в цене на 3-20%. Все дело в том, что компания «Дамате» решила сократить поставки продукции до 10 января 2025 года.

Другие эксперты согласились с мнением Анфиногенова и добавили, что ситуация с подорожанием будет сохраняться до тех пор, пока компании-конкуренты не восполнят временные пробелы в поставках.

Ранее СМИ писали, что «Дамате» сократила поставки птицы из-за поломки системы микроклимата на одном из предприятий. Руководству компании пришлось экстренно отправить поголовье индейки на убой и переработку.