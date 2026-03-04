Эксперт рынка TechNet НТИ Аверьянов предупредил, что пуш-уведомления влияют на аккумулятор смартфона

Постоянно поступающие уведомления сильно влияют на время работы смартфона от одного заряда. Об этом рассказал генеральный директор группы компаний ST IT и эксперт рынка TechNet НТИ Антон Аверьянов в беседе с RT .

Как отметил специалист, пуш-уведомления могут занимать от 15 до 30% суточного расхода энергии аккумулятора средней емкости. По сравнению с 2020–2022 годами этот показатель значительно вырос из-за увеличения количества активных приложений и их фоновой активности.

Эксперт добавил, что современные операционные системы Android и iOS улучшили управление энергопотреблением уведомлений, но эффект от их использования все еще остается существенным.