Эксперт рынка НТИ SafeNet Бедеров: не стоит использовать электросамокат и телефон на улице в грозу

Руководитель департамента расследований T.Hunter и эксперт рынка НТИ SafeNet Игорь Бедеров перечислил рекомендации, которые стоит соблюдать в грозу. Об этом сообщил RT.

По словам специалиста, во время бури с громом и молнией безопаснее находиться в помещениях, так как обычно они оснащены заземляющими устройствами.

«Что касается мобильников: если вы находитесь на открытом пространстве, важно понимать, что чем выше электропроводимость предмета, тем больше вероятность удара молнии», — отметил Бедеров.

Он пояснил, что разряд может попасть в аккумулятор, мобильный телефон, электросамокат и транспорт.

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