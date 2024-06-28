Эксперт рынка НТИ «Хелснет» Галанова: поход в баню с вениками поможет справиться с жарой на улице

Эксперт рынка НТИ «Хелснет» Ирина Галанова рассказала, как с комфортом пережить жару на улице. Отличный вариант — поход в традиционную русскую баню, отметила специалист в беседе с РИА «Новости».

По ее словам, стоит прихватить с собой дубовые веники. Они помогают регулировать работу потоотделения, делая ее равномерной.

Кроме того, Галанова посоветовала не забывать про регулярное употребление воды. Важно брать на прогулки или в офис бутылки с охлажденной жидкостью, добавила «Москва.ру».

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