Эксперт рынка НТИ «Хелснет» Галанова: поход в баню с вениками поможет справиться с жарой на улице
Эксперт рынка НТИ «Хелснет» Ирина Галанова рассказала, как с комфортом пережить жару на улице. Отличный вариант — поход в традиционную русскую баню, отметила специалист в беседе с РИА «Новости».
По ее словам, стоит прихватить с собой дубовые веники. Они помогают регулировать работу потоотделения, делая ее равномерной.
Кроме того, Галанова посоветовала не забывать про регулярное употребление воды. Важно брать на прогулки или в офис бутылки с охлажденной жидкостью, добавила «Москва.ру».
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