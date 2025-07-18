Эксперт рыбного рынка Корнев спрогнозировал снижение стоимости лосося на 10-15%

В нечетные годы вылов лосося значительно лучше, чем в четные. Это дает основания полагать, что в 2025 году цены на лосось могут либо стабилизироваться, либо снизиться на 10–15 %. Таким мнением поделился президент Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка, гендиректор ЗАО «ИТА Северная компания» Виталий Корнев в разговоре с ИА НСН .

Отмечается, что на Дальнем Востоке объем добычи тихоокеанских лососей к началу июля превысил показатели прошлого года. Однако оптовые цены на рыбу остаются высокими. Ожидается, что в 2025 году общий объем вылова лосося на Дальнем Востоке увеличится примерно на треть по сравнению с предыдущим годом, но останется вдвое меньше, чем в 2023 году.

«Если сравнивать северо-восток в 2025 и 2024 годах, может быть, увеличение будет кратным, потому что в четные годы у нас рыба ловится на западе Камчатки, в нечетные — на востоке. Максимально мы вылавливали примерно 700 тысяч тонн», — объяснил Корнев.

Эксперт добавил, что с вероятностью около 70% стоимость рыбы снизится на 10-15% в текущем году.