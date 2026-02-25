Эксперт РУТ МИИТ Швагерус призвал обновить требования к работе в такси с учетом стандартов цифровых платформ

Эксперт Научно-исследовательского центра цифрового транспортного законодательства ЮИ РУТ МИИТ Станислав Швагерус в беседе с ИА НСН заявил, что в России регулирование такси основывается на устаревших нормах, принятых еще в советское время. По его словам, текущая система регулирования представляет собой «лоскутное одеяло» из законов, не соответствующих современной цифровой эпохе.

Швагерус подчеркнул, что зарегулирована только сфера такси, в то время как другие формы перевозок, такие как перевозки по запросу, каршеринг и доставка, остаются вне жесткого контроля. Он отметил, что текущие требования к такси создают большую нагрузку на участников бизнеса и водителей.

Задача Научно-исследовательского центра — провести комплексный анализ всего федерального законодательства и предложить новую, гибкую схему регулирования пассажироперевозок. Швагерус уверен, что новое законодательство должно учитывать стандарты цифровых платформ.