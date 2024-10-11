Эксперт RuStore Самарцева рассказала, что у любителей мобильных игр лучше развита многозадачность

Современные мобильные игры не только предоставляют интерактивное развлечение, но и становятся мощным тренажером для мозга, а также способом социальной адаптации. Это подтверждается многочисленными научными исследованиями, рассказала «Известиям» ведущий менеджер по продукту RuStore Алена Самарцева.

Она объяснила, в чем заключаются плюсы и минусы мобильных игр, а также почему их не стоит полностью запрещать детям и как они могут быть полезны взрослым. Эксперт отметила, что головоломки, стратегические и экшен-игры наиболее эффективно развивают память и концентрацию.

Исследования показывают, что молодые люди, увлеченные этими жанрами, обладали более высоким объемом рабочей памяти и были лучше защищены от отвлекающих факторов по сравнению с их сверстниками. Кроме того, пожилые игроки в головоломки продемонстрировали высокие результаты в своих исследованиях.