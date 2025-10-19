Эксперт Рубенкова назвала генеральную уборку главным способом борьбы с молью

Моль — это насекомое, которое может нанести значительный вред одежде и текстильным изделиям. Эксперт по домоводству Марина Рубенкова рассказала «Вечерней Москве» , как избавиться от моли и предотвратить ее появление.

По словам специалиста, платяная моль может появиться в доме с мебелью, шерстяными вещами и коврами. Она также может проникнуть в квартиру через вентиляцию или открытые окна и двери.

Главный способ борьбы с молью — это генеральная уборка. Моль предпочитает темные места, такие как шкафы и кладовки. Поэтому важно провести влажную уборку и пропылесосить не только полы, но и мебель, привел слова эксперта сайт RT.

Моль погибает при высоких и низких температурах. Одежду можно постирать при 60–90 градусах или отдать в химчистку. Также можно использовать утюг или отпариватель. В зимнее время года одежду можно заморозить в морозилке или вывесить на балкон на ночь. Натуральные репелленты, такие как лаванда, кедр, тимьян и лавровый лист, также эффективны в борьбе с молью, подчеркнула Рубенкова.