Эксперт Рубен посоветовала использовать наклейки на ногти для идеального маникюра на Хэллоуин

Для создания праздничного образа на Хэллоуин можно использовать наклейки на ногти с тематическими изображениями. Среди популярных картинок — вампиры, тыквы и куклы. Об этом рассказала мастер маникюра и педикюра Анна Рубен в беседе с KP.RU .

Как отметила специалист, такие наклейки легко найти в магазинах, продающих товары для маникюра, а после праздника их легко удалить.

Популярными цветами для маникюра в этот период становятся оранжевый, черный, красный и белый — цвета, которые ассоциируются с Хэллоуином. Если же говорить об осеннем маникюре в целом, то в моде такие оттенки, как коричневый, зеленый и горчичный.

Следует учесть, что полноценный маникюр на Хэллоуин может быть дороже обычного из-за ручной росписи и украшений, подчеркнула Рубен.