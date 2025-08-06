Эксперт РТУ МИРЭА Силаев рассказал, что создание цифровых аватаров может привести к утечке данных

Создание цифровых аватаров с помощью нейросетей — впечатляющая технология, но она таит в себе риски для цифровой безопасности. Об этом рассказал заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев в беседе с RT .

«Когда вы загружаете в систему 15 фотографий своего лица с разных ракурсов, вы предоставляете искусственному интеллекту достаточно данных для создания точной цифровой копии себя. Безопасность ваших изображений во многом зависит от добросовестности выбранного сервиса», — предупредил эксперт.

Силаев отметил, что некоторые платформы могут использовать загруженные фотографии для улучшения своих алгоритмов или передавать их партнерам. Также существует риск технических сбоев и хакерских атак, которые могут привести к утечке личных изображений.

«Мошенники, получившие доступ к такому набору фотографий, получают в свои руки мощный инструмент для противоправных действий», — заявил он.

Для минимизации рисков важно тщательно выбирать сервисы для создания аватаров и следить за использованием своих изображений, заключил собеседник.