Эксперт РТУ МИРЭА Силаев рассказал, что мошенники стали использовать подмену номера для обмана граждан

Заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев рассказал RT о том, как работает подмена номера и почему важно быть бдительным при телефонных звонках.

В современных сетях связи информация о входящем вызове передается особым образом. Абонент видит на экране не сам физический источник звонка, а тот идентификатор, который был передан в служебных данных соединения. В сетях IP-телефонии и на отдельных участках межоператорского взаимодействия этот параметр может быть подменен или искажен, предупредил специалист.

«Для пользователя это выглядит убедительно: он видит привычный номер, ассоциирует его с реальной организацией и заранее воспринимает разговор как легитимный», — подчеркнул Юрий Силаев.

Именно на этом психологическом эффекте строится значительная часть телефонного мошенничества. Дополнительные меры идентификации звонков, которые внедряются операторами и государством, осложняют жизнь мошенникам, но не устраняют проблему полностью. Злоумышленники постоянно ищут обходные пути: используют похожие номера, маскируют вызовы под служебные, меняют сценарии общения.

Чтобы не стать жертвой мошенников, нужно доверять не номеру на экране, а безопасной процедуре проверки. Если звонящий представляется сотрудником банка, полиции, ведомства или оператора связи и при этом требует срочных действий, разговор нужно прервать. Затем следует самостоятельно перезвонить в организацию по номеру, указанному на официальном сайте, на обороте банковской карты или в мобильном приложении.