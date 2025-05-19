Эксперт РТУ МИРЭА Силаев раскрыл новую мошенническую схему «Код курьера»

В последнее время мошенники не прекращают разрабатывать новые методы обмана, чтобы заполучить учетные данные и деньги пользователей. Заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев рассказал RT о схеме, связанной с фиктивной доставкой, которая заставляет жертв раскрывать код из SMS.

По словам эксперта, злоумышленники имитируют процедуру доставки, отправляя сообщение с коротким кодом. Затем они звонят жертве и представляются курьеромской службой. Звонивший сообщает, что посылка уже готова к отправке, и для завершения процесса требуется код подтверждения. Жертва, привыкшая к подобным процедурам, без колебаний сообщает цифры из SMS. В результате этого злоумышленники получают доступ к аккаунту жертвы в реальном сервисе и могут осуществить переводы, сменить пароль или украсть личные данные.

Юрий Силаев подчеркнул, что восстановить доступ к аккаунту после передачи кода крайне сложно, так как мошенник успевает сменить пароль, и данные начинают исчезать. Он напомнил о важности соблюдения основного правила: никогда не передавать одноразовый код из SMS посторонним лицам, даже если они представляются службой доставки.