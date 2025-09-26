Эксперт РТУ МИРЭА Силаев назвал заклеивание веб-камеры ноутбука разумной мерой предосторожности

Заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев рассказал RT , что заклеивание веб-камеры ноутбука — это не паранойя, а разумная мера предосторожности.

Специалист подчеркнул, что «современные ноутбуки — это сложные устройства, уязвимые для различного рода вредоносных программ, и камера представляет собой один из самых очевидных каналов утечки приватной информации».

По словам Силаева, «зловреды класса „трояны“ или программы-шпионы могут быть установлены на устройство через фишинговые письма, скомпрометированное программное обеспечение или уязвимости в системе». Он пояснил, что получив контроль, злоумышленник может использовать камеру без индикации работы светодиода.

Заведующий лабораторией добавил, что заклеивание камеры — это всего лишь один из элементов защиты, который не заменяет необходимость использовать антивирусное ПО и соблюдать другие правила информационной безопасности.