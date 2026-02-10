Эксперт РТУ МИРЭА Сидаев предупредил о новых схемах мошенничества с полисами ОМС

Заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев рассказал RT о мошеннических схемах, связанных с «проверкой» или «перевыпуском полиса ОМС из-за неисправности чипа». Злоумышленники под предлогом обновления базы данных выманивают у людей номер полиса, паспортные данные и СНИЛС.

Также эксперт пояснил, что мошенники используют сообщения о «срочной доплате» за высокотехнологичную операцию или лекарство. Они представляются сотрудниками фондов или медицинских учреждений и просят перевести деньги на карту физического лица. Однако, как подчеркнул Силаев, настоящая благотворительность или официальные платежи осуществляются через опубликованные расчетные счета организаций.

Кроме того, специалист предупредил об атаках под видом «выдачи компенсации» за неоказанную услугу. Псевдосотрудники предлагают вернуть деньги, запрашивая доступ к онлайн-банку.

Эксперт рекомендовал в случае неожиданного звонка или сообщения о здоровье, полисе или выплатах говорить, что вы самостоятельно изучите этот вопрос через официальные каналы. После этого следует положить трубку и проверить информацию через проверенные источники — сайт госуслуг, свою поликлинику или страховую компанию, заключил собеседник.