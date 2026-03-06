Эксперт РТУ МИРЭА Котилевец отметил, что опасные ссылки часто сопровождаются текстом, вызывающим панику или жадность

По словам эксперта, ключевой признак подозрительной ссылки — это адрес. Злоумышленники часто пытаются имитировать известные бренды. Стоит обратить внимание на лишние дефисы, цифры или переставленные буквы в адресе. Кроме того, подозрительной может быть ссылка, которая ведет не на знакомый домен, а на набор непонятных символов или использует бесплатные конструкторы сайтов.

«На компьютере достаточно просто навести курсор на ссылку, не кликая по ней: в левом нижнем углу браузера или во всплывающей подсказке появится настоящий адрес перехода», — предупредил специалист.

На смартфоне для проверки ссылки нужно сделать долгое нажатие — появится меню предпросмотра с реальным URL. Если отправитель сообщает о выигрыше или проблемах с банком, но скрывает ссылку за словами «перейти», «оплатить» или «скачать», это повод для подозрений.

Котилевец добавил, что важно обращать внимание на контекст сообщения. Опасные ссылки часто сопровождаются текстом, который вызывает панику или жадность: «Ваш счет заблокирован, срочно перейдите», «Вы выиграли приз, заберите здесь». Также подозрительны сообщения с странными формулировками, ошибками в падежах или опечатками, добавил собеседник.