Эксперт РСПП Баталин призвал родителей обсуждать с детьми долгосрочные перспективы карьеры

Руководитель регионального отделения Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Баталин призвал родителей школьников уделять больше внимания разговорам о долгосрочных перспективах карьеры. Об этом сообщил «Крым 24» .

По словам специалиста, важно обсуждать последствия длительной работы курьером.

«Спрашиваю: хочешь сразу много заработать? Пойдешь курьером развозить пиццу — заработаешь, но работа тоже сложная, с утра до ночи. А что дальше?» — отметил эксперт.

Он обратил внимание, что работа на промышленных предприятиях дает молодым специалистам не только стабильный доход, но и возможность видеть реальные результаты своего труда, приносить пользу обществу и строить долгосрочную профессиональную карьеру.