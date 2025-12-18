Эксперт РОЦИТ Гогуа порекомендовал поздравить близких с Новым годом заранее из-за проблем с интернетом

Эксперт РОЦИТ Илья Гогуа рекомендовал россиянам поздравить близких с Новым годом заранее, 30 декабря, чтобы избежать возможных проблем с перегрузкой сети в новогоднюю ночь. Однако он выразил уверенность, что у правительства есть протокол реагирования на такой случай. Об этом написал Life.ru .

«С учетом того, в какое время мы живем, вероятность отключения интернета и перегруза связи в новогоднюю ночь имеет место быть. Поэтому расстраиваться из-за этого не стоит», — подчеркнул Илья Гогуа.

Эксперт напомнил, что даже на заре сотовой связи в праздники возникали перебои, так как сети не справлялись с наплывом пользователей. Гогуа советует обсудить все детали празднования заранее: уточнить время и маршрут поездки к родственникам, чтобы избежать недоразумений при возможных проблемах со связью, сообщил «ФедералПресс».

Для тех, кто привык отправлять поздравления в полночь 1 января, эксперт предложил использовать отложенные сообщения. Можно написать текст поздравления 29–30 декабря и настроить отправку на новогоднюю ночь, чтобы гарантировать доставку в нужное время.