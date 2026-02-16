Эксперт Росздравнадзора Старченко рассказал, что врачам могут уменьшить размер премий

Член Общественного совета по защите прав пациентов при Росздравнадзоре Алексей Старченко в эфире радио Sputnik заявил, что премии врачам могут быть снижены из-за неправильного управления финансами в медицинских учреждениях.

По словам эксперта, заработная плата медиков состоит из обязательной части и стимулирующей премии. Обязательную часть выплат производят из средств фонда оплаты труда (ФОТ), а премию — из бюджетных средств (ОМС), которые выделены на обеспечение медицинской организации.

«Если главный врач заключает контракты на покупку лекарственных препаратов не на месяц, а на целый год, то цена будет фиксированной. А если заключать договор на месяц или на два, то позже стоимость лекарств будет расти», — рассказал Старченко.

Специалист также отметил, что при ненадлежащем лечении можно получить финансовые санкции от страховых медицинских организаций и территориальных фондов. Кроме того, подчеркнул он, стоит учитывать и рост цен на расходные материалы и лекарственные препараты.

Ранее стало известно, что средняя заработная плата врачей в сфере обязательного медицинского страхования (ОМС) в 2025 году выросла на 12,1% и составила 147 тысяч рублей в месяц.