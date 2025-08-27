Эксперт Росреестра Пайков напомнил о запрете капитальных построек на участках для огородничества

Правовой статус земель для садоводства и огородничества существенно отличается, несмотря на схожее назначение. Об этом рассказал заместитель руководителя нижегородского управления Росреестра Максим Пайков в интервью НИА «Нижний Новгород» .

Собеседник отметил, что на землях садоводства допускается возведение жилых и садовых домов, гаражей и хозяйственных построек, но все сооружения должны соответствовать градостроительным нормам — не выше трех этажей и не более 20 метров в высоту. На огородных участках капитальное строительство запрещено. Там можно размещать только легкие, некапитальные объекты без фундамента (теплицы, сараи, навесы).

Перед началом строительных работ рекомендуется получить выписку из ЕГРН и ознакомиться с местными градостроительными регламентами.

Пайков также напомнил, что с 1 марта 2025 года вступило в силу требование обязательной регистрации всех капитальных строений, включая дома, бани и гаражи, особенно если они подключены к инженерным сетям. А с сентября текущего года вступает в силу Федеральный закон № 353-ФЗ, запрещающий отчуждение садовых и огородных участков отдельно от расположенных на них построек.