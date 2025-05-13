Эксперт Роспортребнадзора Раева: готовую еду можно хранить вне холодильника только три часа

В России наконец-то установилась теплая погода. Однако из-за жары продукты портятся быстрее, а это увеличивает риск отравления. Начальник отдел надзора по гигиене питания Управления Роспотребнадзора по Московской области Надежда Раева в беседе с Ura.ru рассказала, как не допустить пищевых проблем летом.

Специалист предупредила, что готовая еда без холодильника хранится лишь три часа. Важно также контролировать сроки годности, правильное товарное соседство и герметичности упаковки. Нельзя повторно замораживать размороженные продукты. Желательно использовать специальные контейнеры для хранения еды в холодильнике.

Обработка и размораживание холодильников проводятся согласно инструкции. Для пикника лучше выбирать не скоропортящиеся продукты, такие как фрукты, овощи, зелень, кондитерские изделия, соки и другие напитки.

Также эксперт призывала покупать продукты только в санкционированных точках торговли. Необходимо обращать внимание на сроки годности и условия хранения товаров.