Эксперт Роскачества Спеценко сообщила, что масла и напитки не смогут пережить зимовку на даче

Директор центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества Елена Спеценко рассказала RT , что не все продукты могут пережить зимовку в неотапливаемом помещении без потери качества.

По словам эксперта, морозы и перепады температуры на даче — главная опасность для продуктов, особенно для тех, которые содержат воду.

«В первую очередь это касается всех алкогольных и безалкогольных напитков, растительного масла, а также консервов в жестяных банках», — предупредила специалист.

Она также отметила, что крупы, мука и сахар могут привлечь вредителей. Без регулярного контроля в упаковках нередко заводятся жучки, моль и плесень.