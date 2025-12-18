Эксперт Роскачества Спеценко посоветовала внимательно изучать маркировку, чтобы избежать покупки просроченных конфет

При выборе конфет в сладких подарках важно обратить внимание на условия их хранения. Кондитерские изделия должны храниться либо при соблюдении холодовой цепи, либо при температуре не выше 25 градусов и влажности не более 75%. Это стандартные условия для сухих продуктов, рассказала директор Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества Елена Спеценко в интервью радио Sputnik .

«При выборе такого продукта необходимо обращать внимание, где содержатся эти продукты, чтобы они не лежали, допустим, рядом с холодильными агрегатами, где они могут нагреваться, не лежали под попаданием прямых солнечных лучей», — пояснила Спеценко.

Она также указала на важность маркировки, где должны быть указаны юридический и фактический адреса, условия хранения и полный состав продукта. Эксперт призвала выбирать конфеты с наименьшим количеством всевозможных добавок и консервантов.