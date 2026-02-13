Эксперт Роскачества Шульженко напомнила, что плата за учебный отпуск зависит от формы обучения
Заместитель директора департамента организационного развития Роскачества Ирина Шульженко рассказала «Известиям», что право на учебный отпуск имеют работники, которые совмещают учебу в аккредитованных учебных заведениях с трудовой деятельностью. Однако оплата зависит от формы обучения.
По словам эксперта, при очном обучении учебный отпуск не оплачивается. Если же работник обучается заочно или по очно-заочной форме, то на время учебного отпуска ему сохраняется средний заработок.
«Важное условие: образование должно получаться впервые на этом уровне, например, если это первый бакалавриат или магистратура после бакалавриата», — отметила специалист.
Для оформления учебного отпуска нужны справка-вызов из учебного заведения и заявление на имя работодателя. Закон не устанавливает точных сроков подачи документов, но лучше сообщить руководителю о своем отсутствии заранее.