Эксперт Роскачества Шульженко напомнила, что плата за учебный отпуск зависит от формы обучения

Заместитель директора департамента организационного развития Роскачества Ирина Шульженко рассказала «Известиям» , что право на учебный отпуск имеют работники, которые совмещают учебу в аккредитованных учебных заведениях с трудовой деятельностью. Однако оплата зависит от формы обучения.

По словам эксперта, при очном обучении учебный отпуск не оплачивается. Если же работник обучается заочно или по очно-заочной форме, то на время учебного отпуска ему сохраняется средний заработок.

«Важное условие: образование должно получаться впервые на этом уровне, например, если это первый бакалавриат или магистратура после бакалавриата», — отметила специалист.

Для оформления учебного отпуска нужны справка-вызов из учебного заведения и заявление на имя работодателя. Закон не устанавливает точных сроков подачи документов, но лучше сообщить руководителю о своем отсутствии заранее.