Эксперт Роскачества Курденкова призвала людей с аллергиями выбирать пуховики с синтетическими наполнителями

Вопрос выбора зимней верхней одежды становится все актуальнее с приходом холодов . На что стоит обратить внимание при покупке пуховика, рассказала эксперт Роскачества Алла Курденкова. Ее слова привело радио Sputnik .

По словам специалиста, наполнители для пуховиков можно разделить на два основных типа: натуральные и синтетические. К первым относятся пух и пух-перо, ко вторым — синтепон, холлофайбер, тинсулейт и изософт.

«Изделия с синтетическим наполнителем не вызывают аллергию. Людям, подверженным аллергическим реакциям, стоит избегать натуральных наполнителей», — отметила Курденкова.

Натуральный пух автоматически переводит изделие в разряд премиум-класса. Однако, как подчеркнула генеральный директор известного бренда одежды Ксения Рясова, если вам нужна максимальная теплоизоляция и вы готовы к особенностям натурального наполнителя, то ваш выбор — пух.

Если же необходим бюджетный вариант и устойчивость к влаге, то стоит обратить внимание на качественные синтетические материалы, такие как синтепон или холлофайбер. Независимо от вида наполнителя, правильный уход — залог долгой жизни пуховика.