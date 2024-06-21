Эксперт Роскачества Колганова: предприятия общепита должны проверять качество сырья

Предприятия общественного питания должны тщательно проверять качество сырья, чтобы бактерии ботулизма не попали в готовую продукцию. Об этом рассказала директор Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества Наталья Колганова в эфире радио Sputnik.

По словам эксперта, для этого важно вести грамотную работу с поставщиками. При закупке должны проверяться ветеринарный сертификат, сертификат ФГИС «Меркурий», если речь идет о рыбе, декларация соответствия и другие.

Кроме того, необходимо следить за соблюдением гигиены на самих предприятиях. В летний период особенно важно контролировать температурные режимы, отметила Колганова.

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