Эксперт Роскачества Хмеленко отметила снижение интереса работодателей к трудоустройству зумеров

«Для зумеров такие понятия, как безграничная преданность одной компании на долгие годы, строгая иерархия и слепое следование KPI, кажутся устаревшими и чуждыми. Для представителей этого поколения главное – чувствовать себя здесь и сейчас нужными и вдохновленными. Карьера для них выглядит не в виде вертикальной лестницы, а представляет собой лоскутное одеяло из разных опытов и смыслов», — объяснила специалист.

Хмеленко добавила, что зумеры не принимают строгие корпоративные правила, и традиционные методы мотивации на них не действуют. Представители поколения Z ценят возможность самореализации и развития, они хотят партнерских отношений с работодателем.